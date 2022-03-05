Анатолий Тимощук не будет платить алименты в пользу экс-супруги и дочерей из-за применения странами ЕС санкций против России. Об этом сообщил юрист тренера Зенита.

"Где вы, две тряпки обес*ани?": Алиев жестко наехал на Тимощука и Ордеца, которые до сих пор остаются в России

"Уважаемые коллеги. В связи с санкциями против РФ, касающихся финансовых операций, сообщаем, что наш клиент, вероятно, не сможет платить алименты в пользу дочерей Нои и Мии (2010 год рождения – прим. "Футбол 24") в течение срока действия этих санкций", – говорится в заявлении.

Напомним, экс-капитан и рекордсмен по количеству матчей в сборной Украины до сих пор не отреагировал на начало войны, которую Россия нагло развязала на нашей земле. Ряд футболистов уже раскритиковали своего бывшего коллегу, но Тимощук продолжает спокойно работать в России и делает вид, что у него все в порядке. Ну, или просто разучился как писать, так и разговаривать.

Россия напала на Украину: Ахметов назвал Путина военным преступником, фаны Александрии против оккупанта в Херсоне (LIVE)