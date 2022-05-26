Футбольный манкурт Анатолий Тимощук получил очередное "признание". На этот раз в песенной форме.

Украинская группа "Дно" записала песню о бывшем игроке сборной Украины Анатолие Тимощуке, который продолжает работать в питерском Зените.

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"Константа Тимощука" – а именно так называется песня – спел актер шоу "Мамахохотала" Евгений Янович.

Напомним, экс-капитан сборной Украины после начала полномасштабной войны сохраняет гордое молчание по поводу зверств российской армии и геноцида украинцев. В результате, УАФ лишила Тимощука всех титулов и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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