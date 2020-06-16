Тымчик признался, вернется ли в Динамо

Защитник Зари Александр Тымчик, права на которого принадлежат Динамо, приоткрыл завесу относительно своего возможного возвращения в киевский клуб.

"Тренер после поражения от Динамо сразу сказал, что прошлое не надо вспоминать, а вся борьба еще впереди. Нам всем хочется занять второе место. У нас каждая встреча лобовая. Будут терять очки и лидеры, и те, кто в середине турнирной таблицы. Я считаю, что будет очень интересная концовка чемпионата.

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С Вернидубом мне в Заре было хорошо, со Скрипником тоже. Мне нравится, как Скрипник находит подход к футболистам, как работает над тактикой, что у него есть своя игра и он от нее не отходит. Пытается нам свое видение футбола донести.

Возвращение в Динамо? Честно, со мной пока никто так не связывался именно по поводу возвращения в Динамо. Я тоже об этом узнаю из прессы. У меня есть настрой играть как в Заре, так и в Динамо. Но в этом матче, не было принципиального настроения киевлян. Я на каждую игру настраиваюсь одинаково", – приводит слова Тимчика Meta-ratings.

Напомним, 23-летний игрок защищает цвета Зари на правах аренды. В нынешнем сезоне Тимчик провел 31 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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