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Тимчик зізнався, чи повернеться в Динамо

10:16 1293 Читать на русском
Тимчик зізнався, чи повернеться в Динамо
Олександр Тимчик / ФК Зоря

Захисник Зорі Олександр Тимчик, права на якого належать Динамо, привідкрив завісу щодо свого можливого повернення до київського клубу.

"Тренер після поразки від Динамо відразу сказав, що минуле не треба згадувати, а вся боротьба ще попереду. Нам всім хочеться посісти друге місце. У нас кожна зустріч лобова. Втрачатимуть очки і лідери, і ті, хто в середині турнірної таблиці. Я вважаю, що буде дуже цікава кінцівка чемпіонату.

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З Вернидубом мені в Зорі було добре, зі Скрипником теж. Мені подобається, як Скрипник знаходить підхід до футболістів, як працює над тактикою, що у нього є своя гра і він від неї не відходить. Намагається нам своє бачення футболу донести.

Повернення в Динамо? Чесно, зі мною поки ніхто так не зв'язувався саме з приводу повернення в Динамо. Я також про це дізнаюся з преси. У мене є настрій грати як в Зорі, так і в Динамо. Але в цьому матчі, не було принципового настрою на киян. Я на кожну гру налаштовуюся однаково", – наводить слова Тимчика Meta-ratings.

Нагадаємо, 23-річний гравець захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні Тимчик провів 31 матч, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
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