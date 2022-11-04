Тренерская карьера экс-форварда сборной Аргентины в Росарио Сентраль длилась неполных 5 месяцев. Тевес возглавил команду в июне, а Росарио Сентраль под его руководством сыграл 24 матча – 6 побед, 10 ничьих, 8 поражений и 20 позиция чемпионата Аргентины из 28 команд.

Луческу покинет Динамо – тренер и клуб уже начали переговоры об уходе

В декабре пройдут выборы президента клуба. Карлос Тевес выразил возмущение, что кандидаты используют его имя в своих предвыборных кампаниях, и объявил об отставке.

"Я ухожу. Не собираюсь оставаться главным тренером. Ненавижу, когда мое имя используется в политике. Я приходил не для этого и не хочу принимать в этом участия. Спасибо всем, кто меня поддерживал", – цитирует Тевеса ESPN.

Росарио Сентраль уже подтвердил уход тренера, пожелав ему удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности наставника назначен Герман Риварола.

Напомним, Тевес больше всего известен по выступлениям в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, с которыми выиграл три АПЛ и Лигу чемпионов 2007/08. Также был удачный период в Ювентусе и ударный финиш карьеры в Бока Хуниорс.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?