Тренерська кар'єра екс-форварда збірної Аргентини в Росаріо Сентраль тривала неповних 5 місяців. Тевес очолив команду у червні, а Росаріо Сентраль під його керівництвом зіграв 24 матчі – 6 перемог, 10 нічиїх, 8 поразок і 20 позиція чемпіонату Аргентини з 28-ми команд.

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У грудні відбудуться вибори президента клубу. Карлос Тевес висловив обурення, що кандидати використовують його ім'я у своїх передвиборчих кампаніях, і оголосив про відставку.

"Я йду. Не збираюся залишатися головним тренером. Ненавиджу, коли моє ім'я використовується в політиці. Я приходив не для цього і не хочу брати в цьому участі. Дякую всім, хто мене підтримував", – цитує Тевеса ESPN.

Росаріо Сентраль вже підтвердив відхід тренера, побажавши йому успіхів у подальшій кар'єрі. Виконувачем обов'язків наставника призначений Герман Ріварола.

Нагадаємо, Тевес найбільше відомий за виступами в Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті, з якими виграв три АПЛ і Лігу чемпіонів 2007/08. Також був вдалий період у Ювентусі та ударний фініш кар'єри з Бока Хуніорс.

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