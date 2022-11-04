В декабре, после завершения первой части сезона, 77-летний Луческу обсудит свое будущее в киевском клубе. Первые переговоры об уходе тренера прошли еще раньше, утверждает Динамо Киев Inside.

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"Уйдет ли? Уйдет. Вопрос времени и цены. То фото было не случайно. Именно в тот день начались переговоры. В декабре финально сядут за стол и договорятся. Рассрочкой, кешем, безналом – не суть.

Важнее – обстановка в команде. Если в двух словах – полное и обоюдное неприятие, отторжение. Нервозность и истеричность. Начиная с отношений между тренерским штабом и игроками, между ТШ и руководством, между руководством и теми с другими. Внутри клуба активно и безуспешно ведется поиск виновных, а не поиск путей преодоления. В этом вся суть.

Что дальше? Ну здесь только совесть главный советчик. Ведь сказать однажды даже уважаемому тобой человеку "нет" нужно уметь. Даже если это больно карману. При этом не забыть, что тот самый карман неплохо наполнился благодаря ему. Но сказать нужно. Спасибо и до свидания. Ведь были и хорошие моменты. Чего уж скрывать", – подытоживает Динамо Киев Inside.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020-го и с первой попытки выиграл чемпионат и Кубок Украины. Сезон 2022/23 киевляне проваливают – всего 1 очко и последнее место в Лиге Европы, а также 8 позиция в УПЛ с серьезным отставанием от лидера.

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