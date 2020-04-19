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Тете в списке интересов Манчестер Юнайтед – вингер Шахтера может стать альтернативой Санчо

18:09 25 Читати українською
Тете в списке интересов Манчестер Юнайтед – вингер Шахтера может стать альтернативой Санчо
Тете / фото: ФК Шахтер

Манчестер Юнайтед планирует во время трансферного окна солидно усилить атакующую линию.

Приоритетным вариантом на рынке для "красных дьяволов" является хавбек дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Однако Ман Юнайтед понимает, что переговоры буду тяжелыми, и уже собрал список альтернативных вариантов, сообщает thepeoplesperson.com.

Боруссия Д попытается удержать Санчо, выписав ему зарплату на уровне чемпионов мира

Издание утверждает, если не удастся подписать англичанина, то манкунианцы сосредоточат свое внимание на Ферране Торресе из Валенсии и лидере Фиорентины Федерико Кьезе, но в борьбе за обоих исполнителей придется конкурировать с рядом европейских грандов.

Третьим в этом списке идет бразильский вингер донецкого Шахтера Тете. который несколько дней назад сам футболист признался, что Манчестер Юнайтед является одним из трех клубов, за который он мечтал выступать. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер 21 поединок во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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Англия Ферран Торрес Ферран Торрес Тете Тете Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Федерико Кьеза Федерико Кьеза Джейдон Санчо Джейдон Санчо Шахтер Шахтер
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