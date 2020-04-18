Боруссия Д попытается удержать Санчо, выписав ему зарплату на уровне чемпионов мира

Дортмундская клуб не теряет надежд продолжить сотрудничество с Джейдоном Санчо.

Боруссия готова выписать Санчо зарплату в размере 10 миллионов евро годовых, чтобы удержать молодую звезду этим летом, информирует Bild.

Такой оклад сделает Джейдона одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба – сейчас 10 млн получают только чемпионы мира Хуммельс и Гетце, а больше имеет только капитан команды Марко Ройс.

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Дортмунд понимал, что летом придется продать Санчо, однако коронавирус внес коррективы. Теперь никто не заплатит Боруссии ожидаемые 130 млн евро за англичанина, поэтому клуб планирует пойти на кардинальные шаги.

Текущий контракт Джейдона со "шмелями" действует до июня в 2022-м. За последние 2 сезона вингер Боруссии стал вторым после Месси, кто выбил двузначные показатели голов и ассистов в топ-лигах.

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