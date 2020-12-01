Полузащитник Шахтера Тете рассказал, кто больше помог ему в адаптации в Украине.

"Как это – играть за иностранную команду из 13 бразильцами в составе? Это хорошо. Человек, с которым я здесь больше разговариваю и с какой имею наибольшее доверие – это Дентиньо. Мне это очень помогает.

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Он играл за Коринтианс, выигрывал титулы с Коринтиансом, у него также длинная история с Шахтером, он играет здесь много лет. Он старше и мне очень помогает, у него доброе сердце", – отметил Тете в интервью Marca.

Отметим, что бразилец перешел из Гремио в Шахтер в феврале 2019 года. В текущем сезоне Тете сыграл в 16 матчах, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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