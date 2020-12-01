"Як це – грати за іноземну команду з 13 бразильцями у складі? Це добре. Людина, з якою я тут найбільше розмовляю і з якою маю найбільшу довіру – це Дентінью. Мені це дуже допомагає.

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Він грав за Корінтіанс, вигравав титули з Корінтіансом, у нього також довга історія з Шахтарем, він грає тут багато років. Він старший і мені дуже допомагає, у нього добре серце", – зазначив Тете в інтерв'ю Marca.

Зазначимо, що бразилець перейшов із Греміо до Шахтаря у лютому 2019 року. У поточному сезоні Тете зіграв у 16 матчах, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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