"Познакомился с Тете, когда ему было 8 лет. Увидел на улице его талант и технику и понял, что хочу помочь ему стать профессиональным игроком. Как в фильме о Пеле, он просто играл на улице без бутс. У Тете, как у Пеле, не было бутс. Он играл босиком! И как же он был счастлив, когда я подарил ему первую футбольную обувь. С 12 до 18 лет, когда Тете проходил все этапы становления, он жил со мной. 100 голов в региональных чемпионатах поражали всех. Тете жил у меня дома с моей женой и сыном. Он стал для меня вторым сыном. Я помог ему развиваться, а потом устроил в школу Гремио.

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У родителей Тете не было экономических возможностей его растить, и кроме финансовой были еще какие-то проблемы, связанные с особенностями места, откуда мы. В бедных районах Порту-Алегри много наркотиков и криминала. Когда мы с Тете познакомились, у его семьи было много проблем. Родители не работали. И он попросился жить у меня. Несмотря на различные искушения, он всегда был сосредоточен на футболе.

Для своих родителей Тете купил дом в элитном месте Порту-Алегри. И ежемесячно помогает финансово. Если ты не имеешь хорошей работы в районе, откуда мы родом, то, скорее всего, занимаешься наркотиками или иным криминалом. Там очень опасно! Тебя могут обокрасть в любой момент. В Украине в этом контексте очень комфортно", – рассказал Буэно в интервью Бомбардиру.

Напомним, зимой 2019 года Шахтер отдал за вингера Гремио 15 млн евро. Пока Тете провел за "горняков" 74 матча, отличился 19 голами и 12 ассистами.

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