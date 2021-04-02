"Познайомився з Тете, коли йому було 8 років. Побачив на вулиці його талант та техніку і зрозумів, що хочу допомогти йому стати професіональним гравцем. Як у фільмі про Пеле, він просто грав на вулиці без бутс. У Тете, як у Пеле, не було бутс. Він грав босим! І який же він був щасливий, коли я подарував йому перше футбольне взуття. З 12 до 18 років, коли Тете проходив усі етапи становлення, він жив зі мною. 100 голів у регіональних чемпіонатах вражали всіх. Тете жив у мене вдома з моєю дружиною та сином. Він став для мене другим сином. Я допоміг йому розвиватись, а потім влаштував у школу Греміо.

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У батьків Тете не було економічних можливостей його ростити, й окрім фінансової складової були ще якісь проблеми, пов’язані з особливостями місця, звідки ми. В бідних районах Порту-Алегрі багато наркотиків та криміналу. Коли ми з Тете познайомились, у його родини було багато проблем. Батьки не працювали. І він попросився жити у мене. Попри різні спокуси, він завжди був зосереджений на футболі.

Для своїх батьків Тете купив будинок у елітному місці Порту-Алегрі. І щомісяця допомагає фінансово. Якщо ти не маєш гарної роботи у районі, звідки ми родом, то, радше за все, займаєшся наркотиками чи іншим криміналом. Там дуже небезпечно! Тебе можуть обікрасти в будь-який момент. В Україні у цьому контексті максимально комфортно", – розповів Буено в інтерв'ю Бомбардиру.

Нагадаємо, взимку 2019 року Шахтар віддав за вінгера Греміо 15 млн євро. Наразі Тете провів за "гірників" 74 матчі, відзначився 19 голами та 12 асистами.

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