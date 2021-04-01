"Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в Шахтере. Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия, которые напоминают о родном Порту-Алегри.

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Одним из первых был Милан. Рома и Бавария также интересовались, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в Шахтере. У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, не имеет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?

Были ли другие варианты, кроме Шахтера? Спортинг, Удинезе, Уотфорд и еще одна испанская команда. Но Шахтер – это лучший вариант, чтобы проявить себя. Плюс, учитывая историю пребывания здесь наших соотечественников, к Шахтеру большое уважение в Бразилии. Именно здесь выросли Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан. Так же Марлос, Тайсон. Поэтому мы понимали, почему выбираем именно этот вариант", – пояснил Буэно в интервью Бомбардиру.

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