toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Тете відзначився першим голом за Шахтар

19:40 869 Читать на русском
Тете відзначився першим голом за Шахтар
Тете / Фото ФК Шахтар

Новоспечений форвард Шахтаря Тете відзначився красивим голом у спарингу.

Основна команда донецького клубу провела спаринг із Шахтарем U-21 (2:1) в рамках підготовки до матчу проти Зорі в рамках УПЛ.

Красивим голом зумів відзначитись новачок "гірників" Тете.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Нагадаємо, 19-річний бразилець перейшов до Шахтаря з Греміо за 15 млн євро. Клаусула футболіста складає 150 млн євро.

Матч 22-го туру чемпіонату України Зоря – Шахтар відбудеться 16 березня, початок о 17:00.

Гол Тете на 53-й секунді:

Теги
Відеоновини Тете Тете Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук