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Тете не хотел переходить в Шахтер – агент объяснил, почему трансфер таки состоялся

16:25 149 Читати українською
Тете не хотел переходить в Шахтер – агент объяснил, почему трансфер таки состоялся
Тете / фото: ФК Шахтер

Футбольный агент Пабло Буэно рассказал, как бразильский полузащитник Тете переходил в донецкий Шахтер.

"Спортинг связался с президентом Гремио, предложив за Тете 3 млн евро. Я узнал об этом и сказал президенту, что Тете стоит гораздо больше. Сообщил ему, что через 10 дней привезу ему предложение в размере 10 млн евро.

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После чемпионата Южной Америки U-20 попросил Гремио, чтобы Тете стал игроком первой команды. Не говорил, чтобы делали его игроком основы, а просто допустить к тренировкам с профессионалами.

Потом мне позвонил президент Гремио и сказал: "Между нами и Шахтером все согласовано. Если вы договоритесь, мы продадим". Я не понял, почему он это сказал, если ранее он не собирался продавать его. Мне потом сказали, что Тете продали из-за зарплаты Диего Тарделли, который зарабатывал 280 тысяч евро в месяц", – цитирует Буэно GaúchaZH.

Напомним, Тете перешел в лагерь "горняков" в феврале 2019 из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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