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"Адриано – провокатор, постоянно толкается, бьет исподтишка": экс-звезде Шахтера вспомнили "грязные" игры в России

08:00 65 Читати українською
"Адриано – провокатор, постоянно толкается, бьет исподтишка": экс-звезде Шахтера вспомнили "грязные" игры в России
Луис Адриано / Сайт Спартака

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о неприятных воспоминаниях от встречи с форвардом Луисом Адриано, который на протяжении двух лет выступал за московский Спартак.

"Самый "грязный" форвард, против которого я играл – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Он постоянно толкается, бьет исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: "Эй, малыш, хорош".

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Помните, как на турнире в Австрии Набабкина удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл разозлился и получил красную. С другой стороны – молодец: создал для своей команды большинство", – сказал Дивеев в интервью Чемпионат.

Напомним, Луис Адриано не смог закрепиться в Милане после перехода из Шахтера и решил податься в Россию. Сейчас бразилец выступает на родине за Палмейрас.

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