Тете мечтает о трех европейских грандах – парадоксальный выбор игрока Шахтера

Вингер Шахтера Тете поделился своими ожиданиями относительно развития карьеры.

"Три клуба являются частью моей мечты в Европе: Барселона, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Большие клубы с фантастическими тренерами и невероятным количеством трофеев. Как игрок, я мечтаю выиграть важные титулы, и эти клубы – прекрасные варианты для достижения этой цели.

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Я знаю, что Юнайтед и Ливерпуль являются соперниками. Но если бы я когда-то выбирал между ними, то пришлось бы выбирать мудро. АПЛ – это экстраординарный чемпионат, невероятный темп, много замечательных менеджеров и клубов. Я чувствую, что там у игроков больше творческой свободы. В этом Англия отличается от других топ-лиг Европы", – обьяснил Тете в интервью Esporte Interativo.

Напомним, бразилец перебрался в состав дончан в феврале 2019 года из Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер 21 поединок во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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