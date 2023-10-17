Исламский террорист, которого подозревают в убийстве двух шведских болельщиков, уже задержан.

Вчерашний поединок между Бельгией и Швецией был отменен из-за террориста, который убил двух шведских болельщиков. По информации изданий AFP и France 24, полиция арестовала подозреваемого и даже открывала по нему огонь, но не уточняется, был ли он ранен.

Бельгия – Швеция: количество жертв в результате теракта перед матчем Евро-2024 выросло

Пресс-секретарь полиции Брюсселя Эрик ван Дюйс заявил, что террориста на это преступление вдохновило Исламское государство, а вероятным мотивом является шведская национальность жертв. При этом теракт не связывают с израильско-палестинской войной.

В то же время BBC информирует, что полиция застрелила мужчину, который якобы устроил теракт. Прокуратура подтвердила инцидент, но личность убитого еще надо установить.

Добавим, что из-за опасности 35 тысяч болельщиков не выпускали со стадиона в течение нескольких часов, чтобы предотвратить дополнительные жертвы.

Евро-2024, отбор: матч Бельгия – Швеция не доиграли из-за теракта, Нидерланды с двумя пенальти выиграли битву за 2 место