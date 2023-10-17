Исламский террорист Слайем С. застрелил двух мужчин и одну женщину, которые приехали на матч Бельгия – Швеция.

В понедельник, 16 октября, в Брюсселе представитель террористической организации Исламское государство совершил теракт. Изначально СМИ заявили о двух жертвах, которые приехали в Бельгию из Швеции на отборочный матч к Евро-2024. Однако позже стало известно о третьей жертве – женщины.

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Как информирует HLN, мужчина, который в своём видеообращении из Facebook был подписан как Слайем С., сначала выстрелил в фургон с двумя болельщиками сборной Швеции, а затем в одно из зданий, в котором находилась женщина.

Сообщается, что Слайем таким способом решил отомстить за смерть 6-летнего палестинско-американского мальчика в США, которого зарезал домовладелец его матери. Позже он заявил, что решил убить мальчика из-за его исламской веры, а также в ответ за нападение ХАМАС на Израиль.

"Сегодня в США шестилетний ребёнок получил 26 ножевых ранений, там назвали это жестоким преступлением, потому что жертвой стал мусульманином. Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца – мусульманином, они бы назвали это терроризмом", – заявил Слайем в своём live-стриме.

По состоянию на 00:30 по Киеву его так и не задержали.

Правительство Бельгии повысило уровень террористической угрозы с третьего до четвёртого. Болельщиков на стадионе попросили задержаться – их тщательно осмотрели перед тем, как выпустить. Несколько лет назад во время терактов в Париже также проходил международный матч - между Францией и Германией. Тогда фанатам пришлось оставаться на стадионе до 5 утра.

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