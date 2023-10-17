Ісламський терорист, якого підозрюють у вбивстві двох шведських уболівальників, вже не становить небезпеки.

Вчорашній поєдинок між Бельгією та Швецією був скасований через терориста, який вбив двох шведських уболівальників. За інформацією видань AFP та France 24, поліція заарештувала підозрюваного та навіть відкривала по ньому вогонь, але не уточнюється, чи був він поранений.

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Прес-секретар поліції Брюсселя Ерік ван Дюйс заявив, що терориста на цей злочин надихнула Ісламська держава, а ймовірним мотивом є шведська національність жертв. При цьому теракт не пов'язують з ізраїльсько-палестинською війною.

Водночас BBC інформує, що поліція застрелила чоловіка, який нібито влаштував теракт. Прокуратура підтвердила інцидент, але особу вбитого ще треба встановити.

Додамо, що через небезпеку 35 тисяч уболівальників не випускали зі стадіону протягом кількох годин, аби запобігти додатковим жертвам.

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