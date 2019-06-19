Терри продлил контракт с Астон Виллой

Легендарный защитник Челси Джон Терри продолжит работать в тренерском штабе Астон Виллы.

Джон Терри поставил свою подпись под новым контрактом с Астон Виллой, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между специалистом и клубом рассчитано до 2021 года. Терри продолжит работать на должности помощника главного тренера Дина Смита.

Напомним, по итогам прошлого сезона Чемпионшипа бирмингемцы завоевали путевку в АПЛ.

Ранее в СМИ была информация, что Терри может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который, вероятно, возглавит Челси летом.

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