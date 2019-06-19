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Терри продлил контракт с Астон Виллой

19:21 17 Читати українською
Терри продлил контракт с Астон Виллой
Джон Терри / Фото Астон Вилла

Легендарный защитник Челси Джон Терри продолжит работать в тренерском штабе Астон Виллы.

Джон Терри поставил свою подпись под новым контрактом с Астон Виллой, сообщает официальный сайт клуба.

Астон Вилла стала третьим новичком АПЛ – Терри победил Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа

Новое соглашение между специалистом и клубом рассчитано до 2021 года. Терри продолжит работать на должности помощника главного тренера Дина Смита.

Напомним, по итогам прошлого сезона Чемпионшипа бирмингемцы завоевали путевку в АПЛ.

Ранее в СМИ была информация, что Терри может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который, вероятно, возглавит Челси летом.

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Англия Астон Вилла Астон Вилла Джон Терри Джон Терри
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