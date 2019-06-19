Террі продовжив контракт з Астон Віллою

Легендарний захисник Челсі Джон Террі продовжить працювати в тренерському штабі Астон Вілли.

Джон Террі поставив свій підпис під новим контрактом з Астон Віллою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода між фахівцем та клубом розрахована до 2021 року. Террі продовжить працювати на посаді помічника головного тренера Діна Сміта.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Чемпіоншипа бірмінгемці завоювали путівку в АПЛ.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Террі може увійти до тренерського штабу Френка Лемпарда, який, ймовірно, очолить Челсі влітку.

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