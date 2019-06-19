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Террі продовжив контракт з Астон Віллою

19:21 167 Читать на русском
Террі продовжив контракт з Астон Віллою
Джон Террі / Фото Астон Вілла

Легендарний захисник Челсі Джон Террі продовжить працювати в тренерському штабі Астон Вілли.

Джон Террі поставив свій підпис під новим контрактом з Астон Віллою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Астон Вілла стала третім новачком АПЛ – Террі переміг Лемпарда у фіналі плей-офф Чемпіоншипу

Нова угода між фахівцем та клубом розрахована до 2021 року. Террі продовжить працювати на посаді помічника головного тренера Діна Сміта.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Чемпіоншипа бірмінгемці завоювали путівку в АПЛ.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Террі може увійти до тренерського штабу Френка Лемпарда, який, ймовірно, очолить Челсі влітку.

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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Джон Террі Джон Террі
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