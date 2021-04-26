"Очень много вопросов к Тернополю после полуфинала Кубка Украины. Речь шла о том, что будет 25% зрителей, а было намного больше. Большая проблема с безопасностью, нет места для пресс-конференций. Многие вопросы открылись после полуфинала. И теперь УАФ решает, как там проводить финал. В УАФ есть претензии, но я не знаю, каким будет решение.

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В Ассоциации задумались, как решать вопросы. Там даже турникеты не считывают билеты. Можно было зайти на стадион, передать свой билет другому и он тоже заходит. Было много зрителей без билетов.

Не могу гарантировать, что финал состоится в Тернополе. В УАФ думают, как решать вопросы", – заявил журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Заря запланирован на 13 мая.

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