Тернопіль ризикує втратити фінал Кубка України – матч Динамо виявив чисельні проблеми стадіону
Журналіст Ігор Циганик має сумніви, що фінал КУ відбудеться саме у Тернополі.
"Дуже багато питань до Тернополя після півфіналу Кубка України. Йшлося про те, що буде 25% глядачів, а було набагато більше. Велика проблема з безпекою, немає місця для прес-конференцій. Багато питань відкрилися після півфіналу. І тепер УАФ вирішує, як там проводити фінал. У УАФ є претензії, але я не знаю, яким буде рішення.
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В Асоціації задумалися, як вирішувати питання. Там навіть турнікети не зчитують квитки. Можна було зайти на стадіон, передати свій квиток іншому і він теж заходить. Було багато глядачів без квитків.
Не можу гарантувати, що фінал відбудеться у Тернополі. В УАФ думають, як вирішувати питання", – заявив журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Зоря запланований на 13 травня.
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