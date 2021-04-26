"Дуже багато питань до Тернополя після півфіналу Кубка України. Йшлося про те, що буде 25% глядачів, а було набагато більше. Велика проблема з безпекою, немає місця для прес-конференцій. Багато питань відкрилися після півфіналу. І тепер УАФ вирішує, як там проводити фінал. У УАФ є претензії, але я не знаю, яким буде рішення.

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В Асоціації задумалися, як вирішувати питання. Там навіть турнікети не зчитують квитки. Можна було зайти на стадіон, передати свій квиток іншому і він теж заходить. Було багато глядачів без квитків.

Не можу гарантувати, що фінал відбудеться у Тернополі. В УАФ думають, як вирішувати питання", – заявив журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Зоря запланований на 13 травня.

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