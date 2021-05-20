Тер Штеген перенес операцию – голкипер Барселоны не сыграет на Евро-2020
Вратарь Барселоны Тер Штеген был вынужден лечь под нож.
Тер Штеген был успешно прооперирован из-за повреждения подколенного сухожилия правой ноги, о чем он самостоятельно сообщил в Twitter.
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"Сегодня все прошло хорошо. Теперь я сосредоточен на восстановлении. Спасибо за ваши сообщения и поддержку в последние дни", – написал немец.
Конкретные сроки восстановления голкипера не сообщаются, но тер Штеген точно не сможет помочь сборной Германии на Евро-2020. В нынешнем сезоне Ла Лиги Марк-Андре провел 31 матч, в которых пропусти 32 мяча.
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