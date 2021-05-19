В окончательную заявку из 26 футболистов вошли и Хуммельс с Мюллером. Этот дуэт вместе с Боатенгом не получал вызовов после провального чемпионата мира в России, однако сейчас Лев решил дать второй шанс защитнику Боруссии Д и форварду Баварии.

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Вратари: Нойер, Лено, Трапп;

Защитники: Гинтер, Госенс, Гюнтер, Хальстенберг, Хуммельс, Клостерманн, Кох, Рюдигер, Зюле;

Полузащитники: Джан, Гюндоган, Горецка, Киммих, Хофманн, Кроос, Мусиала, Нойхаус, Хавертц;

Нападающие: Гнабри, Сане, Мюллєр, Фолланд, Вернер.

Напомним, на Евро-2020 немцы попали в одну группу с Францией, Португалией и Венгрией. Первый матч – 15 июня против чемпионов мира.

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