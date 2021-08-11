"Счастлив от этого события. Все знают, как я уходил из Барселоны, был непростой момент, ведь я провел в этом клубе столько лет. Было непросто уходить. Но после перехода я чувствую себя счастливым.

ПСЖ за 60 минут распродал все футболки Месси

Мое единственное желание сейчас – как можно быстрее начать тренировки, потому что очень сильно хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Благодарен клубу за столь теплый прием.

Чувствую такую ​​же жажду к победе, что и раньше. Так же хотелось играть и побеждать в начале карьеры. Этот клуб способен завоевывать титулы и трофеи. Я пришел сюда, чтобы вместе реализовать потенциал. Мой приезд в Париж для многих стал сюрпризом. Мне будет комфортно играть в составе ПСЖ", – заявил аргентинец во время первой пресс-конференции.

Напомним, что Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1. Аргентинец вынужден был покинуть родную Барселону из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее