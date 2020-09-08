Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в очередной раз продемонстрировал свое чувство юмора.

Очередной жертвой 59-летнего британца стала Барселона, а точнее ее розовый комплект формы.

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"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", – написал Линекер под презентацией гламурной экипировки каталонского гранда. Похоже, дизайн новой формы Барселоны не слишком понравился Гари.

Напомним, Лионель Месси стремился покинуть "блаугранас" этим летом, однако ни один из претендентов на 33-летнего аргентинца не решился оплатить клаусулу в размере 700 млн евро.

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