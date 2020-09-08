Черговою жертвою 59-річного британця стала Барселона, а точніше її рожевий комплект форми.

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"Тепер ми знаємо, чому Мессі хотів піти", – написав Лінекер під презентацією гламурного екіпірування каталонського гранда. Схоже, дизайн нової форми Барселони не надто припав до душі Гарі.

Нагадаємо, Ліонель Мессі прагнув покинути "блаугранас" цього літа, проте жоден з претендентів на 33-річного аргентинця не наважився сплатити клаусулу у розмірі 700 млн євро.

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