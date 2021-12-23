"Вернуться в Динамо? Мне очень хочется, но до этого нужно дойти и быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

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Надеюсь, придет время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому Динамо. Не просто так там сидеть... Галстук могу одеть, пиджак. Тренерскую лицензию пока не хочу", – сказал Артем для своего Youtube-канала Миля.

Напомним, Милевский находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах и отличался своим скандальным поведением.

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