"Повернутись в Динамо? Мені дуже хочеться, але до цього треба дійти і бути готовим. Мені подобається, що ми з Ігорем Суркісом останнім часом листуємося, можемо зідзвонитися і без матюків, як раніше. Мені це дуже подобається.

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Сподіваюся, настане час, коли я прийду до нього і, гадаю, ми разом вирішимо, чим я можу допомогти київському Динамо. Не просто так там сидіти... Краватку можу одягнути, піджак. Тренерську ліцензію поки що не хочу", – сказав Артем для свого Youtube-каналу Міля.

Нагадаємо, Мілевський перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках та вирізнявся своєю скандальною поведінкою.

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