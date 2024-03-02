Минай повел в счете на 31-й минуте. Корнийчук получил передачу на левом фланге, прорвался в штрафную и мощно пробил под перекладину – без шансов для вратаря. Металлист 1925 результативно ответил после перерыва, но гол Юсова отменили из-за офсайда.

Минай в большинстве одолел Металлист 1925 – первая победа аутсайдера в УПЛ, Скрипник пока не спасает

Гармаш через несколько минут пробил, рикошет от защитника и мяч попал в стойку – вратарь не успевал отреагировать. Русин получил вторую желтую на 59-й, а Минай добил соперника на 90+1 – Скиба в классном прыжке замкнул подачу с углового.