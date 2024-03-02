Минай – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча
16:42 - Читати українською
Минай обыграл Металлист 1925 в матче 19-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Минай – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
31’ Сергей Корнийчук
90+1’ Евгений Скыба
Ростислав Русин 59’
31’ Сергей Корнийчук
59’ Ростислав Русин
90+1’ Евгений Скыба
Минай повел в счете на 31-й минуте. Корнийчук получил передачу на левом фланге, прорвался в штрафную и мощно пробил под перекладину – без шансов для вратаря. Металлист 1925 результативно ответил после перерыва, но гол Юсова отменили из-за офсайда.
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Гармаш через несколько минут пробил, рикошет от защитника и мяч попал в стойку – вратарь не успевал отреагировать. Русин получил вторую желтую на 59-й, а Минай добил соперника на 90+1 – Скиба в классном прыжке замкнул подачу с углового.
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