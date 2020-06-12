Теодорчик может вернуться в Динамо

Форвард Удинезе Лукаш Теодорчик заинтересовал киевское Динамо – поляк уже выступал за "бело-синих".

Лукаш Теодорчик может вернуться в киевское Динамо, утверждает Betnews365.

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По информации издания, польский форвард уже получил трансферное предложение от киевского клуба. Также отмечается, что в услугах Теодорчик заинтересован лично Алексей Михайличенко.

К слову, в текущем сезоне поляк провел 9 матчей в составе Удинезе, записав в свой актив 1 ассист. Ранее Теодорчик выступал за Динамо в 2014-2017 годах, записав 16 голов и 2 ассиста в 42 поединках.

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