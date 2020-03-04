Теодорчик отличился пента-триком за Удинезе – фриульцы отправили 13 мячей в ворота соперника

Форвард Удинезе Лукаш Теодорчик стал героем товарищеской встречи против Кьярлинс Мудзане из Серии D.

Удинезе уничтожил клуб Кьярлинс Мудзане из серии D в товарищеской встрече во время перерыва в чемпионате Италии.

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Одним из героев поединка стал бывший нападающий Динамо Лукаш Теодорчик. Поляк записал в свой актив сразу 5 голов. Еще 4 мячами отметился Де Пауль, дубль в свой актив записал Несторовски, а еще один гол забил Уолас.

К слову, Теодорчик провел 9 матчей в составе Удинезе в текущем сезоне, выходя на поле в основном на замену. В активе поляка одна голевая передача.

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