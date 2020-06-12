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Теодорчик може повернутись в Динамо

15:25 913 Читать на русском
Теодорчик може повернутись в Динамо
Лукаш Теодорчик / Getty Images

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик зацікавив київське Динамо – поляк вже виступав за "біло-синіх".

Лукаш Теодорчик може повернутись в київське Динамо, стверджує Betnews365.

Теодорчик відзначився пента-триком за Удінезе – фріульці відправили 13 м'ячів у ворота суперника

За інформацією видання, польський форвард вже отримав трансферну пропозицію від київського клубу. Також зазначається, що в послугах Теодорчика зацікавлений особисто Олексій Михайличенко.

До слова, в поточному сезоні поляк провів 9 матчів у складі Удінезе, записавши до свого активу 1 асист. Раніше Теодорчик виступав за Динамо у 2014-2017 роках, записавши 16 голів та 2 асисти у 42 поєдинках.

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Теги
Трансфери Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик Динамо Динамо Удінезе Удінезе
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