Теодорчик може повернутись в Динамо

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик зацікавив київське Динамо – поляк вже виступав за "біло-синіх".

Лукаш Теодорчик може повернутись в київське Динамо, стверджує Betnews365.

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За інформацією видання, польський форвард вже отримав трансферну пропозицію від київського клубу. Також зазначається, що в послугах Теодорчика зацікавлений особисто Олексій Михайличенко.

До слова, в поточному сезоні поляк провів 9 матчів у складі Удінезе, записавши до свого активу 1 асист. Раніше Теодорчик виступав за Динамо у 2014-2017 роках, записавши 16 голів та 2 асисти у 42 поєдинках.

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