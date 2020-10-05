29-летний Лукаш Теодорчик, который принадлежит Удинезе, может стать игроком Шарлеруа, информирует meczyki.pl.

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Экс-динамовец может присоединиться к бельгийскому клубу на один год на правах аренды. Интересно, что Шарлеруа сейчас является лидером Лиги Жупиле. За два последних сезона в Италии Лукаш не сумел стать основным форвардом Удинезе – он провел 32 матча, но отметился лишь одним голом и одним ассистом.

Если трансфер все же состоится, то Теодорчик оформит свое возвращение в Бельгию – он уже ранее выступал за Андерлехт в течение 2016-2018 годов. К слову, цвета Динамо поляк защищал с 2014 по 2016 год.

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