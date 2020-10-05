Вингер АЗ Усама Идриси попробует свои силы в топ-чемпионате.

Севилья на своем сайте объявила о переходе 24-летнего марокканца. Личный контракт рассчитан на 5 сезонов.

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По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 12 млн евро, еще 3 предусмотрены бонусами. В прошлом сезоне Идриси вместе с АЗ стал сенсацией чемпионата Нидерландов – в активе вингера 25 матчей, 13 голов и 5 результативных передач.

Добавим, что Севилья позволит марокканцу продолжить путь в Лиге чемпионов. Идриси не смог помочь АЗ пробиться в групповой этап, вылетев от Динамо (0:2) на стадии третьего раунда квалификации.

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