29-річний Лукаш Теодорчик, який належить Удінезе, може стати гравцем Шарлеруа, інформує meczyki.pl.

Севілья оформила трансфер зірки АЗ – виліт від Динамо не завадить зіграти в Лізі чемпіонів

Екс-динамівець може приєднатись до бельгійського клубу на один рік на правах оренди. Цікаво, що Шарлеруа наразі є лідером Ліги Жупіле. За два останні сезони в Італії Лукаш не зумів стати основним форвардом Удінезе – він провів 32 матчі, але відзначився лише одним голом та одним асистом.

Якщо трансфер все ж відбудеться, то Лукаш Теодорчик оформить своє повернення у Бельгію – він вже раніше виступав за Андерлехт протягом 2016-2018 років. До слова, кольори Динамо поляк захищав з 2014 по 2016 рік.

Трансферний дедлайн (LIVE): Лунін торкається історії, Динамо втрачає новачка, топ-трансфери Барселони і МЮ