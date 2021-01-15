Нападающий Милана Златан Ибрагимович охотно делится своим опытом с дебютантами, даже если они этого не хотят.

"Калулу был в перчатках, но я сказал ему снять их. Как молодой центральный защитник может дебютировать в перчатках? Так он точно не напугает нападающих", – рассказал Ибра для Corriere dello Sport.

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Инцидент произошел перед декабрьским матчем Лиги Европы против Спарты Праги (1:0), где 20-летний Пьер Калулу появился в стартовом составе "россонери".

Похоже совет 39-летнего шведа сработал, ведь на сегодняшний день Калулу уже имеет за плечами 6 матчей Серии А, где даже сумел отличиться голом, несмотря на амплуа защитника.

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