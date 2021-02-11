"Златан редко сдерживается, когда ему приходится мотивировать своих молодых товарищей по команде. Иногда мы видим, как он кричит на нас, но это лучше, чем он будет просто молчать на поле. Тогда это будет означать, что ему безразлично на наши действия.

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Он много принес в коллектив. Со всем своим опытом он пытается вывести нас на более высокий уровень. Златан дает нам много советов. Он стал настоящим ориентиром для нового поколения молодых талантов", – цитирует Беннасера Goal.

Добавим, что после 21 тура Милан сохраняет за собой звание лидера Серии А, а Ибрагимович входит в четверку лучших бомбардиров – 14 голов и один ассист.

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