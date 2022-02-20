В воскресенье в чемпионате Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 23-й тур

Бавария – Гройтер Фюрт – 4:1

Голы: Левандовски, 47, 82, Грисбек, 61 (аг.), Шупо-Мотинг, 90+1 – Хргота, 43

Боруссия Д – Боруссия М – начало встречи в 18:30

Герта – РБ Лейпциг – начало встречи в 20:30

Хоффенхайм одолел Вольфсбург и запрыгнул в топ-4 Бундеслиги, Бохум обокрал Штутгарт, Кельн поднялся в зону еврокубков

Бавария в матче с Гройтером Фюртом просто обязана была реабилитироваться за позорное поражение от Бохума в предыдущем туре Бундеслиги и неожиданную ничью с Зальцбургом в Лиге чемпионов. Однако пробить оборону худшей команды чемпионата в первом тайме мюнхенцам не удалось. Напротив, за две минуты до перерыва Хргота со штрафного задел колено Забитцера и вывел Гройтер вперед.

Сразу после отдыха Бавария сравняла: Левандовски, очутившись на линии вратарской, переправил мяч в сетку после того, как кипер был отыгран. В конце матча Роберт оформил дубль, откликнувшись на подачу после розыгрыша углового. Уже в добавленное время Шупо-Мотинг сделал счет на табло разгромным и позволил болельщикам "Ротен" выдохнуть.

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