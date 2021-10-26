"Сороки" после увольнения Стива Брюса продолжают находиться в поисках нового наставника. Одним из претендентов считают наставника Аякса.

Эрик Тен Хаг может возглавить Ньюкасл, утверждает Daily Mail . Англичане стремятся заманить 51-летнего специалиста деньгами.

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Нидерландцу хотят предложить зарплату в 11 миллионов фунтов в год. Больше в АПЛ получают только Хосеп Гвардиола в Манчестер Сити (20 млн ) и Юрген Клопп в Ливерпуле (15 млн).

Правда, сам Тэн Хаг не желает уходить из Аякса ради работы в Ньюкасле. Интересно, что в прошлом сезоне Эрик отказался возглавить Тоттенхэм после ухода Жозе Моуринью.

Кроме наставника Аякса, на место главного тренера "сорок" претендуют Паулу Фонсека, Фрэнк Лэмпард, Люсьен Фавр и Роберто Мартинес.

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