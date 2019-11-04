Тен Хаг определился относительно возможности возглавить Баварию

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг приоткрыл планы на будущее перед матчем Лиги чемпионов против Челси.

Эрик Тен Хаг заявил, что не намерен возглавлять Баварию. Специалист останется в Аяксе до конца сезона, сообщает Voetbalflitsen.

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Мюнхенцы могут попробовать заманить 49-летнего специалиста летом, если раньше не найдут достойного кандидата.

Напомним, накануне Бавария попрощалась с Ковачом, который больше года находился у руля клуба.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Тен Хаг шокировал футбольную Европу, доведя Аякс до полуфинала турнира.

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