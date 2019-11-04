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Тен Хаг определился относительно возможности возглавить Баварию

22:09 80 Читати українською
Тен Хаг определился относительно возможности возглавить Баварию
Эрик Тен Хаг / Фото ФК Аякс

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг приоткрыл планы на будущее перед матчем Лиги чемпионов против Челси.

Эрик Тен Хаг заявил, что не намерен возглавлять Баварию. Специалист останется в Аяксе до конца сезона, сообщает Voetbalflitsen.

Ковач резко прошелся по нескольким игрокам Баварии перед увольнением

Мюнхенцы могут попробовать заманить 49-летнего специалиста летом, если раньше не найдут достойного кандидата.

Напомним, накануне Бавария попрощалась с Ковачом, который больше года находился у руля клуба.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Тен Хаг шокировал футбольную Европу, доведя Аякс до полуфинала турнира.

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Аякс Аякс Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг
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