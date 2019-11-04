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Тен Хаг визначився щодо можливості очолити Баварію

22:09 603 Читать на русском
Тен Хаг визначився щодо можливості очолити Баварію
Ерік Тен Хаг / Фото ФК Аякс

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг привідкрив плани на майбутнє перед матчем Ліги чемпіонів проти Челсі.

Ерік Тен Хаг заявив, що не має наміру очолювати Баварію. Фахівець залишиться в Аяксі до завершення сезону, повідомляє Voetbalflitsen.

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Мюнхенці можуть спробувати заманити 49-річного фахівця влітку, якщо раніше не знайдуть достойного кандидата.

Нагадаємо, напередодні Баварія попрощалась із Ніко Ковачем, який більше року перебував біля керма клубу.

В минулому сезоні Ліги чемпіонів Тен Хаг шокував футбольну Європу, довівши Аякс до півфіналу турніру.

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Теги
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