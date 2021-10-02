Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг может стать спасением для каталонского клуба.

Эрик Тен Хаг возглавил список претендентов на пост наставника Барселоны, а главным сторонником этого кандидата выступает президент "блаугранас" Жоан Лапорта, сообщает Mundo Deportivo.

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Кажется маловероятным, что нидерландский специалист сможет сейчас попрощаться с Аяксом ради Барсы, ведь его контракт с амстердамцами рассчитан до лета 2023-го. Поэтому в лагере каталонцев рассматривают вариант временного тренера, а уже летом, когда Барселона окрепнет финансово, начать переговоры с Аяксом.

Напомним, действующий наставник "блаугранас" Рональд Куман находится в шаге от увольнения из-за провальных результатов команды на старте сезона.

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