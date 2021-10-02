Ерік Тен Хаг очолив список претендентів на посаду наставника Барселони, а головним прихильником цього кандидата виступає президент "блаугранас" Жоан Лапорта, повідомляє Mundo Deportivo.

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Здається малоймовірним, що нідерландський фахівець зможе зараз попрощатись з Аяксом заради Барси, адже його контракт з амстердамцями розрахований до літа 2023-го. Тому у таборі каталонців розглядають варіант тимчасового тренера, а вже влітку, коли Барселона окріпне фінансово, розпочати перемовини з Аяксом.

Нагадаємо, чинний наставник "блаугранас" Рональд Куман перебуває за крок від звільнення через провальні результати команди на старті сезону.

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