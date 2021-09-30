Если не возникнет никаких форс-мажоров, то нидерландец потеряет работу уже после матча против Атлетико (2 октября), утверждает Marca.

Барселона снова контактировала с титулованным аргентинским тренером – поиски замены Куману продолжаются

Значительная часть руководства шокирована последними результатами команды и считает смену тренера необходимой. Список претендентов расширяется каждый день. В частности, ESPN к ранее упомянутым добавил Ральфа Рангника. Немецкий специалист уже 3 года не занимается тренерской деятельностью, а летом согласился стать руководителем спорта и развития московского Локомотива.

Заметим, что досрочный разрыв контракта с Куманом обойдется Барселоне в 12 млн евро. "Блаугранас" занимают лишь шестое место в Примере, а Лигу чемпионов начали с двух разгромных поражений.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер