Минай будет самостоятельно транслировать свои матчи, выйдя из когорты 12-ти клубов, ранее поддержавших единый пул.

Запарпатский клуб Минай принял решение о прекращении своего присутствия в единственном телепуле Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет KDK.

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Сообщается, что закарпатцы уже сообщили лиге о своем решении. Минай, начиная со 2-го тура нынешнего сезона-2023/2024, трансляцией матчей будет заниматься самостоятельно. Показ домашних матчей команды будет вестись в YouTube-канале, а также на региональных каналах Суспільного и телеканале Спорт 1. На сайте УПЛ уже появилось подтверждение.

Закарпатский клуб сообщил УПЛ, что они не против идеи телепула, но не вытягивают требований по продакшену (соответственно, его стоимость), которые поставило MEGOGO.

Напомним, во 2-м туре УПЛ-2023/2024 Минай в субботу, 5 августа, примет на своем поле ЛНЗ.

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