12 клубов УПЛ объединились для сотрудничества с ОТТ-платформами. Первые несколько туров матчи чемпионата Украины можно будет посмотреть бесплатно.

На финальной встрече переговоров по созданию телепула УПЛ представители 12-ти клубов чемпионата Украины подтвердили готовность сотрудничать с ведущими OTT-сервисами, включая MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Об этом пишет официальний сайт УПЛ.

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В ходе встречи было решено, что на начальном этапе трансляции матчей чемпионата УПЛ будут предоставляться аудитории бесплатно. Это решение предназначено для привлечения новых зрителей и поддержки любителей украинского футбола. В дальнейшем будет создана рабочая группа, которая будет заниматься внедрением платной модели трансляций.

Матчи 1-го тура чемпионата Украины 2023/24 покажут на OTT-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также продолжаются переговоры с другими OTT-сервисами Sweet TV, Vodafone TV и Воля.